Эммануил Виторган опозорил жену в Сети: снимал видео

Эммануил Виторган нашел свое счастье с Ириной Млодик и не может им не делиться. На днях актер выложил в Сеть видео, где они с супругой поют дуэтом. Однако не надо быть даже музыкальным критиком, чтобы понять непрофессионализм Ирины.

Поклонники Виторгана в блоге оставили положительные комментарии и теплые слова, но в фан-пабликах жестоко раскритиковали пару. Публика посчитала, что им на старости лет не стоит выступать перед зрителями, тем более с таким пением.

Рассудить, кто прав и кто виноват, решился музыкальный критик Евгений Бабичев. По его словам, семья собирается устроить любительский концерт, где будут только близкие.

«Сложно оценивать вокальные данные. Это сделано не для коммерции. Выступление для себя и для узкого круга близких людей. Не будем судить здесь строго. Это просто как эксперимент», — пояснил Бабичев.

Ранее мы писали, что дети Эммануила Виторгана вызвали недоумение у публики.