Осталась одна с детьми: выпускница «Фабрики звезд» Лысенко развелась с хоккеистом, который моложе нее на 13 лет

Выпускница «Фабрики звезд 6» Юлия Лысенко развелась с мужем. В личном блоге она подтвердила, что больше не живет с хоккеистом Василием Пономаревым.

О том, что артистка рассталась с супругом, поклонники заговорили еще несколько месяцев назад. Дело в том, что Юлия сама спровоцировала слухи, поразмышляв в Сети о матерях-одиночках. А недавно фанаты решили напрямую узнать у нее — был ли развод. Лысенко юлить не стала и ответила, что действительно расторгла брак.

Напомним, что Юлия и Василий не прожили вместе и трех лет. Свадьба состоялась в сентябре 2022 года. Многие не верили в этот союз, так как спортсмен на 13 лет моложе блогерши. Однако Лысенко убеждала, что хоккеист настроен серьезно и хорошо относится к ее дочерям. Сам Пономарев делился, что с самого начала планировал создать семью с певицей и не думал с ней просто «играть».

Причину развода бывшие супруги пока не озвучивают.

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