«Если случится любовь, то сразу в загс»: Ольга Бузова назвала возможного кандидата в мужья

Поющая телеведущая Ольга Бузова призналась, что готова выйти замуж в 2025 году. Она заверила, что не будет тратить время на долгие свидания.

«В этом году если случится любовь, то хоть сразу в загс! Любовь, морковь, дом, мама, папа, знакомство и погнали. Конечно, я готова, но этот момент, ты к сожалению, не можешь распланировать», — разоткровенничалась артистка в интервью на радио «Русский хит».

Она также отметила, что не состояла в романтических отношениях с коллегой по сцене Олегом Майами. При этом Ольга не исключила, что дружеские отношения в будущем могут перерасти в любовь.

«Мы не говорили о том, что мы встречались. Об этом говорили все вокруг. По факту, мы не состоим ни в каких отношениях любовного характера. Но мы близкие друг другу люди, даже больше, чем близкие — родные… Будет что-то в будущем или не будет, я не могу сказать, потому что я живу настоящим», — объяснила Ольга.

Ранее 39-летняя певица Ольга Бузова сделала пирсинг вслед за актрисой Натальей Рудовой. Артистка похвасталась новым имиджем в соцсети.