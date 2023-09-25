Осталась одна надежда: жена Тимура Хайдарова изо всех сил пытается спасти репутацию мужа

Супруга Тимура Хайдарова Светлана Сильваши подала заявление в прокуратуру на адвоката Елену Сенину. По словам жены звездного хирурга, юрист развернула интернет-травлю их семьи. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Светлана пояснила, что Елена Сенина пытается объединить всех якобы пострадавших от рук ее мужа пациентов, число которых увеличивается с каждым днем. Напомним, что впервые о своем недовольстве после работы Хайдарова заявили певица Слава и Любовь Успенская.

При этом женщина пыталась отстоять честь супруга, но все вышло не так, как хотелось бы. Дело в том, что Светлана Сильваши продемонстрировала в эфире скрин группы, которую хотела уличить во лжи, однако на снимке были личные данные пациентки хирурга, а также ее лицо и обнаженные фотографии.

После этого на Светлану подали заявление в полицию, а у семьи врача теперь вымогают 2,5 миллиона рублей. Но у жены Хайдарова еще осталась надежда на то, что прокуратура остановит действия Елены Сениной.

Ранее мы писали, что Виктория Боня случайно показала фото с результатами пластической операции. При этом девушка уже создала закрытый Telegram-канал, с помощью которого хотела продавать подобные снимки за деньги. На своем лице Боня планировала заработать около 39 миллионов рублей.