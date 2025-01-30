Осталась недовольна: Настасья Самбурская показала результат похода к парикмахеру

Актриса Настасья Самбурская стала новой ведущей шоу «Модный приговор» на Первом канале и решилась на эксперимент со своей внешностью. Она кардинально сменила имидж и осталась недовольна результатом.

37-летняя звезда «Универа» вышла на связь с поклонниками в своем личном блоге и продемонстрировала новую прическу. Настасья коротко постриглась и хотела перекраситься в блондинку, однако парикмахер отказался от этой затеи.

«Вот такая вот стрижечка у нас получилась... На самом деле еще короче хочу. А в белый цвет меня парикмахер отказалась красить. В следующий раз к другому поеду, который решится», — прокомментировала смену имиджа Самбурская.

Пользователи Сети поддержали актрису и отметили, что новый образ ей очень к лицу. Кроме того, поклонники заверили, что Настасье идет быть шатенкой.