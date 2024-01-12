«Осталась дочь, у которой больше нет мамы»: Петр Толстой рассказал, как умирала его бывшая жена

Журналист Петр Толстой рассказал, как умирала его бывшая супруга Дарья Евенко. Ее не стало в живых 10 января.

Информацию о кончине женщины практически сразу подтвердил ее экс-муж. Он отметил, что на протяжении долгого времени она страдала от болезни. В тот момент, когда она умирала, рядом с ней находились все члены семьи. По словам журналиста, все, что написали СМИ, - правда. Это был слив из полиции.

Сам Толстой довольно тяжело переживает утрату. Он оставался близок с бывшей женой даже после развода. Они вместе воспитывали дочь Александру, и теперь Петр переживает, что она лишилась матери.

«У меня осталась дочь, у которой больше нет мамы. Мне бы не хотелось, чтобы эта история расходилась дальше», - поделился Петр Толстой с изданием Msk1.ru.

Отметим, что после развода родителей Александра осталась жить с мамой, однако регулярно поддерживала связь с отцом. Дарья этому не препятствовала, а только поощряла.

Ранее была названа предварительная причина смерти бывшей супруги Петра Толстого.