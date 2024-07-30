«Осталась без жилья с ребенком на руках»: Лариса Долина поделилась подробностями первого развода

Лариса Долина рассказала, что после первого развода они с дочкой остались без жилья.

Певица поделилась, что расставание с супругом повлекло за собой череду проблем. В тот момент она осознала необходимость стабильного хорошего заработка для возможности содержать и прокармливать свою дочь. Помочь ей с этим было некому.

Долина подчеркнула, что когда уходила от первого мужа, она переживала только из-за отсутствия собственного жилья, так как в тот момент негде было остановиться. По этой причине ей пришлось оставить дочь у своей матери и какое-то время пожить одной в гостиницах и искать подходящую работу.

«Меня бы это убило абсолютно. Не сам развод, а то, что я осталась без квартиры, без жилья и с ребенком на руках... Надо зарабатывать деньги, чтобы прокормить семью, а мама на пенсии... Отвезла ребенка к матери, но когда дочке стукнуло восемь лет, я поняла, что надо забирать ее. К этому времени я, наконец, купила квартиру в Москве», — заявила Лариса Александровна в шоу «Откровенно с Татаркой».

Артистка также заверила в том, что у нее было много трудных периодов в жизни, которые научили не сдаваться и всегда решать проблемы.

Ранее мы писали о том, что певица Лариса Долина расстроилась из-за санкций против нее.