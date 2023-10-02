Осталась без праздника: дочь Федосеевой-Шукшиной никого не пускает к ослабшей матери

Актрисе Лидии Федосеевой-Шукшиной 25 сентября исполнилось 85 лет. Несмотря на юбилейную дату, звезда отечественного кино осталась без праздника. Ее оградила от посещений и звонков дочь, передает «7Дней.ru».

Поклонники и друзья артистки хотели поздравить ее с днем рождения. Но, как выяснилось, сделать это невозможно. Ольга, дочь Лидии Николаевны, не подпускает к звездной матери никого. Даже внучка Федосеевой-Шукшиной Анна не смогла увидеть бабушку в праздничный день. Ей пришлось отправить букет цветов курьером.

Между родственниками, по данным СМИ, завязалась нешуточная борьба за четырехкомнатную квартиру артистки в Москве. Стоимость жилища составляет около 20 миллионов рублей. Ольга уверена, что Анне досталась случайно доля в просторных апартаментах, поэтому она намерена выкупить ее.

Между тем внучка российской актрисы не хочет продавать свою часть. Анна напомнила, что прописана в квартире вместе со своим ребенком.

Ранее стало известно, что Федосеева-Шукшина не узнала после инсульта дочь Марию. Актриса призналась, что ей было очень стыдно за себя, но врачи поспешили успокоить звезду — потеря памяти после такой болезни считается обычным явлением.