Осталась без помощи: уехавшая из России звезда «Мэри Поппинс» Наталья Андрейченко пожаловалась на трудности

Звезда фильма «Мэри Поппинс, до свидания» Наталья Андрейченко, покинувшая Россию, рассказала о проблемах, с которыми столкнулась в Мексике. Актриса записала видеообращение к поклонникам, в котором пожаловалась, что ей приходится рано вставать ради съемок и самой делать себе макияж. Об этом сообщает Telegram-канал «Хуже и не скажешь».

Наталья Андрейченко рассказала, что приняла участие в создании программы с Николаем Цискаридзе для Первого канала по случаю 80-летия ее первого мужа Максима Дунаевского. Однако ради съемки актрисе пришлось столкнуться с неожиданными трудностями. Звезда «Мэри Поппинс, до свидания» заявила, что была вынуждена встать рано утром и самостоятельно «приводить себя в порядок» без посторонней помощи.

«Мне необходимо было встать в 4 часа утра и как-то приводить себя в порядок самой. Горжусь тем, как я выгляжу, волосы укладывала сама вчера вечером. Потом все исчезло, в 4 утра встала, опять переделывала, ничего не видно, грим нужно наложить на лицо. Короче говоря, все было великолепно. Мы записали мое обращение, там были все: Мишенька Боярский, Марк Розовский, Юра Ряшенцев, Максим Исаакович с женой», — поделилась Наталья Андрейченко.

Также находящаяся в Мексике актриса добавила, что у нее проблемы со связью.

«Вот сижу здесь и хочу вам передать привет, потому что очень плохая связь и нас разъединили, поэтому мы будем еще записывать через 40 минут», — отметила артистка.

Напомним, несколько лет назад Наталья Андрейченко покинула Россию и обосновалась в Мексике, где проживает в настоящее время. В конце августа 2024 года актриса впервые за долгое время вернулась в Москву. Знаменитость появлялась на светских мероприятиях и в интервью назвала Россию «Родиной» и утверждала, что «гордится» тем, что является русской.

Ранее мы писали о том, что Наталья Андрейченко ответила людям, недовольным ее возвращением в Россию.