Остается задержанным: блогера Дмитрия Портнягина подозревают по двум статьям УК

Сотрудники правоохранительных органов задержали блогера Дмитрия Портнягина. Его подозервают по двум статьм Уголовного кодекса, передает ТАСС со ссылкой на заявление адвоката Михаила Мушаилова.

По словам защитника, в отношении Портнягина возбуждено дело по статьям об уклонеии от уплаты налогов в особо крупном размере и легализации денежных средств, приобретенных другими лицами преступным путем. В понедельник, 15 апреля, блогеру должны будут избрать меру пресечения.

В минувшую субботу Дмитрия доставили из Ростова-на-Дону, где он был задержан, в Москву для дачи показаний. Помимо Портнягина, на допросе в Следственном комитете была его супруга Екатерина.

Ранее сообщалось, что блогер Михаил Литвин оказался должен производителю своих напитков миллион рублей. Компания подала иск к молодому человеку, который заработал на продаже продукта 1,5 млрд рублей.