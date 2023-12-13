«Остается только молиться»: певец Юлиан раскрыл правду о состоянии Пахмутовой

Певец Юлиан рассказал о здоровье композитора Александры Пахмутовой в больнице. В беседе с телеканалом «360» он ориентировочно оценил ее состояние как среднетяжелое. Мужчина подчеркнул, что сама Пахмутова не желает, чтобы ее болезнь становилась предметом обсуждения в прессе.

«Диагнозы озвучивают врачи, я не уполномочен заявлять о диагнозе Пахмутовой. Она не хочет, чтобы в прессе писали об этом. Она заболела, она в инфекционном отделении ЦКБ», – рассказал артист.

Он также призвал дать Пахмутовой время и покой для выздоровления, учитывая, что в настоящее время многие болеют, и никто не застрахован от заражения.

Юлиан считает, что ошибкой было возить Пахмутову на мероприятия и съемки в места большого скопления людей, предполагая, что она могла подхватить заразу именно там. Певец выразил сожаление относительно созданного шума вокруг ее заболевания и подчеркнул, что Александра Николаевна была бы недовольна, читая несогласованные и неточные сведения.

«Состояние у нее не тяжелое, среднее, но я не врач, чтобы определять состояние. Понятно, что в таком возрасте болеть опасно, остается только молиться о ее выздоровлении», – подытожил Юлиан.

Напомним, что информация о госпитализации Пахмутовой появилась два дня назад. Но директор культурного фонда ее имени опроверг данные о наличии COVID-19 у композитора.