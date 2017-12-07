Оспорить не вышло: суд признал законным штраф актеру Дмитрию Назарову за дискредитацию ВС РФ

Мосгорсуд отклонил жалобу актера Дмитрия Назарова на штраф в размере 50 тысяч рублей за дискредитацию ВС РФ. Решение было признано законным. Об этом РИА Новости.

В пресс-службе отметили, что постановление Тверского суда столицы останется без изменений, так как апелляционная жалоба звезды «Кухни» осталась неудовлетворенной. Напомним, что Назаров хотел оспорить свою виновность в совершении правонарушения по статье о публичных действиях, направленных на дискредитацию использования российской армии. Однако у него ничего не вышло.

К слову, из России Дмитрий уехал уже больше года назад. После скандального увольнения из МХТ им. А.П. Чехова он вместе с женой перебрался в Израиль, а оттуда во Францию. Он делился в интервью зарубежным изданиям, что не эмигрировал, а просто взял отпуск. Однако с тех пор на Родину супруги так и не возвращались.

На данный момент артисты редко выходят на связь. В основном Назаров публикует в личном блоге стихотворения, в которых критикует страну и соотечественников.

Ранее Константин Хабенский прокомментировал возможное возвращение Дмитрия Назарова в МХТ.