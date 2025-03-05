Оспаривает норму Гражданского кодекса: Никита Джигурда подал жалобу в Конституционный суд

Шоумен Никита Джигурда подал жалобу в Конституционный суд. Как стало известно «Ведомостям», он оспаривает норму Гражданского кодекса об основаниях наследования.

Адвокат Джигурды в беседе с журналистами рассказал, из-за чего тот обратился в суд. По его словам, шоумен намерен повлиять на устранение неопределенности в законодательстве по вопросу применения иностранных завещаний.

Наследственный спор, в котором принимает участие Никита, касается трех квартир в Москве и одной в Париже, выяснили журналисты. Недвижимость принадлежала подруге артиста — Людмиле Браташ, умершей в 2016 году.

Артист и его супруга утверждали, что Браташ хотела передать имущество им. Однако суд во Франции решил иначе и отдал все сестре умершей.

Ранее фигуристка Марина Анисина обратилась к Никите Джигурде. Она выложила в Сети фото со свадьбы, которую они сыграли 17 лет назад.