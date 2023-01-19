«Осознать эту потерю невозможно»: актриса Анна Друбич рассказала о связи с женой Валерия Тодоровского

В 2022 году из жизни ушла актриса Евгений Брик. Она скончалась в возрасте 40 лет после продолжительной болезни. Супруга Валерия Тодоровского долгое время сражалась с онкологическим заболеванием, но в итоге проиграла в этой битве. Близкие и коллеги артистки тяжело переживали ее смерть, да и до сих пор не могут смириться с произошедшим.

Актриса Анна Друбич была подругой Евгении, и для нее ее кончина стала тяжелым ударом. В интервью изданию Womanhit Анна рассказала, что узнала Брик еще до знакомства с ее знаменитым супругом. Актриса ее считала своим родным человеком.

«Женя — это наша невероятная трагедия. Шок. Боль. Осознать эту потерю невозможно. Разумеется, мы постоянно общались, она казалась абсолютно родной», - откровенничала актриса.

Анна подчеркнула, что Евгения была очень талантливым человеком. Также никто не мог с ней сравниться в доброте, искренности и обаянии. По словам Друбич, супруга Тодоровского одним взглядом могла заворожить и мужчин, и женщин.

Сейчас, спустя почти год с ее смерти, актриса видит продолжение подруги в ее дочери. Анна рассказала, что их дети очень дружны и проводят много времени вместе. Напомним, что дочери Евгении Брик и Валерия Тодоровского Зое сейчас 13 лет.

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