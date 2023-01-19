Брат Мориса Моисеева вернулся в Москву, чтобы поделиться сенсационным признанием о смерти брата

В распоряжение издания «Starhit» попала эксклюзивная новость. Сообщается, что из Канады в Москву летит брат Бориса Моисеева с целью вступления в борьбу за наследство артиста. Кроме того, Маркс Толкач приготовил сенсационное признание о смерти Моисеева.

Как сообщает издание «Starhit», Толкач считает, что к уходу из жизни Бориса причастен его директор Сергей Горох. По мнению родственника певца, Горох оказался в самом выгодном положении после кончины Моисеева, поскольку именно ему достались все деньги, квартира и другие блага.

Известно, что заявить свое право на наследство можно в течение шести месяцев после смерти близкого человека. Вот почему Толкач экстренно принял решение лететь в Москву. К слову, мужчина довольно серьезно подготовился к поездке. По информации источника, его интересы в суде будет представлять Александр Добровинский, известный адвокат.

Маркс уже решил, как распорядится наследством брата: часть денег он отдаст на благотворительность, а оставшуюся сумму потратит на подарки тем, кто помогал в борьбе с несправедливой ситуацией.

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