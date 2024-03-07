«Осознанная провокация и издевка»: зачем Пугачева выбрала украинскую песню для танца на яхте

Танец Аллы Пугачевой на яхте под украинскую народную песню вызвал большой общественный резонанс. Фаворит Примадонны, певец Сергей Савин считает, что артистка выложила такой ролик осознанно.

«Это осознанная провокация и издевка, полагаю», — цитирует Савина aif.ru.

По словам Савина, пока Пугачева молчала, он надеялся, что она не поддерживает своего мужа Максима Галкина* (признан иноагентом на территории РФ) в русофобии, за которую комика осудили во многих странах. Но ролик танцующей Примадонны под украинскую песню порушил все надежды Савина на ее здравомыслие и независимость от мнения мужа, «будто сошедшего с ума».

Артист привел в пример народную пословицу «муж и жена — одна сатана». Поэтому его не удивляет, что Примадонна продолжила риторику супруга.

Ее танцы под украинскую песню Савин назвал неуместными в настоящий момент. Такое поведение недопустимо для публичного человека, считает он.

«Тогда, конечно, это выглядит едва ли не как политическое заявление, — говорит певец. — В данной политической обстановке то, что сделала Пугачева, — это из ряда вон выходящий поступок, который, конечно же, у всех российских граждан вызвал осуждение».

Напомним, после танцев на корабле Примадонна выложила еще одно видео, в котором ответила на слова Стаса Михайлова о том, что уехавшие артисты «приползут обратно на коленях». На это исполнительница заявила, что «не собираются нормальные люди возвращаться». Пугачева обозвала артиста и дала совет.

*(признан иноагентом на территории РФ)