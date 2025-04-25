«Осознала свой провал»: Шаляпин рассказал, что Чурикова удалила интервью с ним

Артист Прохор Шаляпин сообщил, что телеведущая Яна Чурикова удалила со своего YouTube-канала интервью с ним. По мнению экс-фабриканта, она осознала «свой провал».

Недавно Прохор пожаловался на поведение Чуриковой и отметил, что она вела себя высокомерно во время их разговора. При этом сам артист не понимал, чем заслужил к себе плохое отношение. Из-за того, что эта тема разнеслась по СМИ, Шаляпин решил пояснить, что на самом деле не сильно обижен на телеведущую.

«Делать мне нечего — тратить на это энергию, просто в очередной раз сделал выводы, что всем мил не будешь по определению… Но, разумеется, Яна удалила это интервью, потому как осознала свой провал», - заявил Прохор в личном Telegram-канале.

К слову, Яна Чурикова отрицает то, что насмехалась над Шаляпиным и вела села неподобающе. Она отметила, что такого не было, а за подробностями предложила обратиться к Прохору, так как именно он поднял эту тему.

Ранее стало известно, сколько Прохор Шаляпин потратил на квартиру для мамы в Москве.