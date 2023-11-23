«Осознал! Скучает»: Бузова отреагировала на выступление Давы под ее песню

Бывший возлюбленный Ольги Бузовой, блогер Дава спел хит певицы на вечеринке. В распоряжении Telegram-канала StarHit оказалась видеозапись, на которой Давид Манукян исполняет песню экс-избранницы «Водица». Бузова ответила, что молодой человек скучает.

На кадрах счастливый молодой человек поет трек Бузовой и широко улыбается. Ролик подписан словами, что блогер сам попросил диджея включить данную композицию.

«Дава попросил свой любимый трек», – гласит подпись очевидцев в соцсети.

Когда видео появилось в соцсетях Super.ru, Ольга отреагировала на него и оставила под записью свой комментарий.

«Осознал! Скучает. Даже ко мне на съемки в Китай прилетел», – написала теледива.

Многие поклонники считают, что таким образом Манукян намекнул на воссоединение с Ольгой. Тем более что ранее блогер был в Китае на съемках шоу с телеведущей. Они встретились на одной съемочной площадке, но пока неизвестно, что именно там происходило. При этом сама артистка не комментирует отношения с бывшим избранником, приговаривая, что «все увидите сами».

Кроме того, девушка назвала Даву «лайкером» за то, что он постоянно ставит ей лайки под фотографиями. Молодые люди расстались в 2021 году. Ольга признавалась, что ей было очень больно после разрыва с Давой.

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