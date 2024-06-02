«Особо встревоженные, кольцо на месте!»: Ляйсан Утяшева ответила на слухи о разводе с Павлом Волей

Телеведущая и гимнастка Ляйсан Утяшева отреагировала на распространившиеся в Сети слухи о разводе с резидентом Comedy Club Павлом Волей. В личном блоге знаменитость поделилась кадрами в новом образе и продемонстрировала обручальное кольцо на пальце.

На опубликованном видео Ляйсан Утяшева предстала в элегантном облегающем платье кремового оттенка. Волосы ведущей реалити-шоу «Выжить в Самарканде» были уложены крупными волнами, также дополнил образ макияж с акцентом на глаза. Супруга Павла Воли показала подписчикам кольцо на безымянном пальце, развеяв слухи о разладе в браке.

«Особо встревоженные, прошу обратить внимание: кольцо все еще на месте. Все хорошо!» — заявила Ляйсан Утяшева.

Позднее телеведущая отправилась на съемки в новом наряде, накинув на плечи укороченный розовый жакет. Также Ляйсан Утяшева взяла с собой питомца, шпица по кличке Нямка.

Напомним, Ляйсан Утяшева состоит в браке с Павлом Волей с 2012 года. Через год у пары родился сын Роберт, а в 2015 году — дочь София.

Ранее мы писали о том, что Ляйсан Утяшева вышла в свет без обручального кольца и подогрела слухи о разводе. Гимнастка поделилась кадрами с отдыха на море, на которых она предстала без обручального кольца. Подписчики знаменитости отметили, что раньше она никогда не снимала украшение. После этого в Сети стали обсуждать разлад в звездной семье.