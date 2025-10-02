Особняки в США и бизнес в 574 млн: чем владеет и как зарабатывает Елена Малышева

Врача и ведущую программы «Жить здорово!» Елену Малышеву хорошо знают и любят миллионы зрителей, особенно старшего поколения. Но помимо успеха на телевидении, она построила крупный бизнес и владеет дорогой недвижимостью. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач» в своей рубрике «Профайл».

Роскошная недвижимость в США

Главная недвижимость семьи Малышевой находится в США, в штате Нью-Джерси. Им принадлежит огромный дом площадью более 1100 квадратных метров. Его стоимость оценивается в 6,4 млн долларов. В этом особняке 21 комната и 10 ванных. Район, где он находится, был одним из самых престижных. Интересно, что после того, как информация о доме попала в прессу, его изображение на картах в интернете стало размытым — теперь его нельзя рассмотреть на панорамах улиц.

На мужа и сына Малышевой оформлен еще один дом в США. Он меньше — 771 квадратный метр, а стоит 2,6 млн долларов. За него ежегодно нужно платить налоги в размере 40 тысяч долларов.

Также у семьи была недвижимость в самом центре Нью-Йорка, на Манхэттене: одна квартира площадью 114 квадратных метров была куплена за 2 миллиона долларов. Ее сдавали в аренду, а затем несколько раз пытались продать, но пока безуспешно.

В том же доме у них был двухуровневый пентхаус с террасой, откуда открывался вид на знаменитый небоскреб Эмпайр-Стейт-Билдинг. Его купили за 2,15 миллиона, но перепродать с прибылью не получилось. Сейчас неясно, кому принадлежит эта квартира.

А вот в Москве у Малышевой сравнительно небольшая квартира — 66 квадратных метров.

Бизнес-империя Малышевой

На телеэкране Малышева — доктор, который дает советы по здоровью, а в жизни она — успешный предприниматель. На нее зарегистрировано шесть компаний в России. В 2024 году их общий доход составил 574 миллиона рублей.

Самый доходный — «Медицинский центр Елены Малышевой», который в 2024 году заработал 450 миллионов рублей. Также есть рекламная компания «Уай ви эм корпорейшн», которая сейчас приносит около 50 миллионов рублей в год.

Сыновья Малышевой участвовали в семейных проектах по продаже информационных продуктов и наборов для похудения. Их выручка за прошлый год — 47,5 миллионов рублей.

Совместная компания с ведущим Алексеем Пимановым из «Человека и закона» в последние годы работает в убыток. А один из проектов под названием «Есть здорово» сейчас закрывается.

Телевизионные проекты и бренды

Телевизионные проекты — это тоже бизнес. Малышева зарегистрирована как индивидуальный предприниматель, а также оформила права на восемь товарных знаков, таких как «Диета Елены Малышевой», «Здоровый дом» и другие. Точные доходы от этой деятельности неизвестны — эта информация остается личной.

