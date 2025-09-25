Недвижимость, бизнес и концерты: как живет и зарабатывает Ольга Бузова

Певица Ольга Бузова является не только яркой артисткой, но и бизнес-леди. Она заявляет о своих бизнес-проектах, однако их реальное состояние оказалось далеким от идеала. Это выяснил Telegram-канал «Звездач» в своей рубрике «Профайл».

Анализ открытых данных выявил, что ресторанный бизнес Бузовой потерпел серьезную неудачу. ООО «Бузова рест компани», по итогам прошлого года, показало убытки в размере почти 20 млн рублей и было официально ликвидировано в мае 2025 года.

Еще один проект – модный бренд, зарегистрированный как ООО «Фешн» – существует преимущественно формально. Компания, созданная в 2012 году совместно с сестрой Анной и бывшим супругом футболистом Дмитрием Тарасовым, по данным бухгалтерской отчетности, показала минимальную финансовую активность. Через ее счета за весь период работы прошло лишь 210 тысяч рублей, что меньше оборотов среднего индивидуального предпринимателя, торгующего на маркетплейсах.

Единственным стабильным источником доходов от предпринимательской деятельности для Бузовой остается ИП «Ольга Бузова». Туда входит: организация концертов, реклама, дизайн и даже продажа чулочно-носочных изделий.

Музыкальные дела связаны с деятельностью лейбла «Арчер мьюзик продакшнз», принадлежащего концертному директору певицы Араму Арчеру. В 2024 году выручка лейбла составила 106,5 миллионов рублей. Однако точная доля, которую получает сама артистка, остается неизвестной.

Что касается личного имущества, то, Бузова является первой и единственной владелицей автомобиля Mercedes-Benz GLE 400 2016 года выпуска, стоимость которого оценивается в 10–15 миллионов рублей. При этом в реестрах недвижимости отсутствуют квартиры, зарегистрированные на певицу. Это вызывает вопросы о том, на чье имя оформлена элитная квартира недалеко от МГУ, которую звезда приобрела в 2019 году.

У родителей знаменитости после ее успеха изменились жилищные условия. После развода с матерью Ириной, отец Ольги Игорь Бузов переехал из панельного дома в Санкт-Петербурге в элитные жилые комплексы Москвы, такие как ЖК в Химках и, по данным инсайдеров, апартаменты в «Миракс Парке» и на «Новой Пресне», стоимостью квадратного метра до полумиллиона рублей. Предполагается, что такая перемена не обошлась без участия дочери.

Мать артистки Ирина Бузова осталась в Санкт-Петербурге, но также проживает в дорогой квартире на набережной Карповки площадью 101 кв. м., где цена за квадратный метр достигает 300-400 тысяч рублей.

