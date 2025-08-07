Особняк с шестью спальнями и бассейном: у Леонтьева нашли недвижимость в Майами за $11 млн

Стало известно о роскошной недвижимости певца Валерия Леонтьева в Майами. Артист живет в двухэтажном особняке, стоимость которого на сегодняшний день составляет $11 млн.

Подробности сообщает Life.ru.

Вилла Леонтьева расположена в районе Сёрфсайд – пригороде Майами. Дом находится на острове Бискайя на берегу залива Бискейн.

Певец приобрел недвижимость в 2014 году с женой. Тогда особняк стоил в три раза дешевле.

В доме шесть спален, семь санузлов, бассейн, пирс и SPA. Площадь особняка – почти 16 соток. Дом отличается элитной отделкой: установлена кожаная мебель, сделаны мраморные полы. Внутри находятся гараж, тренажерный зал, лифт.

В случае сдачи недвижимости в аренду Леонтьев сможет получать около $55 тыс. в месяц. Примерно столько стоит снять аналогичный дом в этом районе.

Ранее сообщалось, что певец приедет на фестиваль «Новая волна», который пройдет в конце августа в Казани. Он исполнит пять своих знаменитых песен. Артист назвал счастьем возможность выступить на мероприятии.