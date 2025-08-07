«Это счастье»: Леонтьев впервые прокомментировал предстоящее выступление в Казани

Певец Валерий Леонтьев дал первый комментарий по поводу предстоящего фестиваля «Новая волна» в Казани, на котором он собирается выступить. Артист признался, что будет счастлив увидеть любимых зрителей.

Леонтьев вспомнил, что в 80-е годы фестиваль назывался «Юрмала» и на него «стремились попасть» как артисты, так и зрители.

«Я счастлив, что Игорь Крутой, который по-отечески заботится о фестивале, пригласил меня на «Новую волну», на сцену которой я с удовольствием и трепетом выходил многие годы», - поделился Леонтьев с сайтом mk.ru.

Певец добавил: несмотря на то, что у фестиваля новая география и мероприятие пройдет в древнем городе с богатейшей историей, суть остается прежней – «дать новым голосам возможность заявить о себе, а также увидеть любимых артистов». Исполнитель выразил надежду, что «Новая волна» в этом году станет «настоящим праздником».

«А для меня лично — это счастье снова увидеть любимых зрителей!» - сказал Леонтьев журналистам.

На фестивале он исполнит хиты «Дельтаплан», «Маргарита», «Казанова» и другие. Продюсер Сергей Дворцов рассказывал, что обычно артист берет за выступление 15-20 млн рублей, но на фестивале Крутого, уверен он, певец выступит бесплатно.