Особняк, квартира и миллионные заработки: как и на что живет замешанная в истории с мошенничеством Гузеева

Телеведущая Лариса Гузеева попала в скандальную историю с бизнесменом Сергеем Домогацким, которого обвинили в мошенничестве. Клиенты предпринимателя заплатили деньги за жилье на Бали, но так его и не получили. При этом сама актриса, которая делала рекламу этой недвижимости, является обладательницей не менее внушительного списка объектов. Состояние и имущество звезды «Давай поженимся!» оценивается в десятки, а то и в сотни миллионов рублей, передает «Абзац».

По информации журналистов, за съемки в шоу она получает не менее одного миллиона рублей. Также Гузеева занимается рекламой в соцсетях. Стоимость одного контракта составляет 500 тысяч рублей.

Из недвижимости у Ларисы есть квартира в Москве, которую ей удалось приобрести с большой скидкой. Также телеведущая владеет особняком в районе Куркино. Он может стоить порядка 60-80 млн рублей, заявила инвестброкер Анна Киселева в беседе с журналистами.

Есть у Гузеевой и недвижимость за рубежом. В Болгарии она владеет особняком за 220 тысяч евро, а на Бали актриса приобрела дом с видом на океан за 127 тысяч долларов.

Ранее психолог Марианна Абравитова в беседе с сайтом «Страсти» объяснила, как Гузеева угодила в историю с мошенничеством. По ее словам, все дело в имидже телеведущей.