Не зря выбрали именно ее: психолог объяснила, как Гузеева угодила в историю с мошенничеством

Телеведущая Лариса Гузеева стала участницей темной истории, связанной с мошенничеством. На актрису написали заявление люди, которые пострадали из-за аферы с жильем на Бали. Звезда «Давай поженимся!» оказалась в поле зрения правоохранителей из-за связи с бизнесменом Сергеем Домогацким — его обвиняют в обмане клиентов, желающих приобрести недвижимость на островах. Психолог Марианна Абравитова в беседе с сайтом «Страсти» заявила, что знаменитость, вероятнее всего, сама попалась на удочку предпринимателя, а создатель преступной схемы выбрал Ларису неслучайно.

По мнению специалиста, Гузеева не понимала, что принимает участие в махинациях. Когда звезда снималась в одних роликах с Сергеем и делала ему рекламу, то она, вероятно, считала, что просто торгует своим лицом и авторитетом для поднятия продаж вилл. Домогацкий же, в свою очередь, не зря выбрал именно Ларису для претворения в жизнь своего плана.