Не зря выбрали именно ее: психолог объяснила, как Гузеева угодила в историю с мошенничеством
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Телеведущая Лариса Гузеева стала участницей темной истории, связанной с мошенничеством. На актрису написали заявление люди, которые пострадали из-за аферы с жильем на Бали. Звезда «Давай поженимся!» оказалась в поле зрения правоохранителей из-за связи с бизнесменом Сергеем Домогацким — его обвиняют в обмане клиентов, желающих приобрести недвижимость на островах. Психолог Марианна Абравитова в беседе с сайтом «Страсти» заявила, что знаменитость, вероятнее всего, сама попалась на удочку предпринимателя, а создатель преступной схемы выбрал Ларису неслучайно.
По мнению специалиста, Гузеева не понимала, что принимает участие в махинациях. Когда звезда снималась в одних роликах с Сергеем и делала ему рекламу, то она, вероятно, считала, что просто торгует своим лицом и авторитетом для поднятия продаж вилл. Домогацкий же, в свою очередь, не зря выбрал именно Ларису для претворения в жизнь своего плана.
Он не зря выбрал ее именно для того, чтобы она была некой ширмой, некой афишей, на которую идут. Люди уверены, что раз тут Гузеева — а уж она такая мудрая, такая хитрая, такая жесткая, что с ней не забалуешь. И, конечно же, она создала себе этот имидж, и в принципе, он сейчас сыграл против нее. Потому что если дело дойдет до судов, отмыться крайне сложно: понимал ты, не понимал, но все таки был задействован в этой схеме и будешь также отвечать. Поэтому я думаю, что вешать на нее ярлык мошенницы смысла нет, она сама здесь жертва мошенников, которую использовали втемную.
Марианна Абравитова
Клинический психолог, специалист в области НЛП, психоаналитик
Также Марианна заявила, что с психологической точки зрения ситуация для Гузеевой очень-очень тяжелая, потому что рушится весь ее имидж, простроенный десятилетиями. Вряд ли, например, руководство Первого канала захочет оставить Ларису ведущей «Давай поженимся!» после того, как такие клубы дыма скопились возле нее, резюмировала специалист.
Ранее юрист Илона Гуськова рассказала, что ждет Гузееву в истории с мошенничеством. Она представила три варианта развития событий.