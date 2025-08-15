Особняк Филиппа Киркорова может сгореть из-за пожара в соседнем доме в Подмосковье

В Подмосковье заметили горящий дом, который расположен рядом с особняком певца Филиппа Киркорова. По данным 360.ru, есть риск, что пламя охватит и звездную недвижимость.

Сообщается, что огонь и густой черный дым зафиксировали очевидцы в Красногорске. Здание практически полностью полыхает. А рядом с ним расположен особняк Киркорова. Не исключено, что дом знаменитости может повредиться из-ха пожара, однако никто из звездной семьи не пострадает, так как Филипп с детьми находится в отпуске за границей.

Дом исполнителя хита «Полетели» расположен на берегу Живописной бухты Москвы-реки. Стоимость оценивается примерно в 12 млн долларов. Известно, что недвижимость Филипп приобрел еще в 2017 году, и с тех пор проживал там с детьми.

Напомним, что в августе Киркоров устроил семейные каникулы в Греции. Недавно он поделился свежими фото с повзрослевшей дочерью, которые были сделаны во время отпуска. Пользователи отметили, что Алла-Виктория уже почти догнала по росту отца.

Ранее Филипп Киркоров потратил 2 млн долларов на ремонт квартиры.