Боксы для сумок, черепа и витраж: Киркоров потратил 2 млн долларов на ремонт квартиры

Филипп Киркоров потратил 2 млн долларов на ремонт новой квартиры. Об этом сообщает Kp.ru.

Еще в 2021 году Филипп Киркоров приобрел квартиру в Филипповском переулке площадью 537 квадратных метров. При этом у певца ранее уже была приобретена недвижимость в этом доме — по плану Киркорова, старую квартиру он отдаст детям, а в новой будет жить сам.

Сейчас поп-король активно обустраивает новое жилье. Он решился полностью переделать ремонт и нанял для этого дизайнера Диану Балашову.

Хотя ремонт еще не окончен, его стоимость, по оценкам экспертов, уже достигла 2 миллионов долларов. Журналисты рассказывают, что Киркоров выбирает для жилья только дорогостоящую мебель: люстры за 2 млн рублей, прикроватные светильники за 6 тысяч евро (610 тысяч рублей), мраморный камин за 5 тысяч евро (510 тысяч рублей).

Из необычных атрибутов в квартире певца есть перила на балконе с гравировкой его инициалов и витраж с артистом в виде игральной карты.

Однако во время ремонта не обошлось и без споров, рассказала Балашова.

«Тут у нас возникла целая дискуссия с Филиппом. Я против телевизора в гостевой комнате. Ну представьте, вы оказались в гостях у Киркорова, разве вы будете телевизор смотреть? Ну ладно, розетку для телевизора в гостевой сделаем, но я ее закрою картиной», — заявила она.

Не менее интересно, что кухня была выполнена в синих цветах, а из предметов декора артист захотел поставить черепа от Philipp Plein, стоимостью 2 миллиона рублей.

Будет в квартире Киркорова и большая гардеробная — для нее дизайнер Диана Балашова соорудила на стене прозрачные боксы, в которых будут храниться самые дорогие сумки певца.

«Когда Филипп увидел фото боксов, то подумал, что это дело рук искусственного интеллекта. Он был очень удивлен, что это реальные полки из его квартиры», — рассказала она.

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