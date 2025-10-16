Особняк, две квартиры в Москве и вилла в США: какой элитной недвижимостью владеет Филипп Киркоров

Певец Филипп Киркоров ведет богатую и яркую жизнь. Причем богатство исполнителя исчисляется не только в его гигантском количестве модной одежды, но и в премиальной недвижимости. Telegram-канал Звездач узнал, какие объекты принадлежат аристу.

Первое, что попало в список, это элитный особняк Киркорова в подмосковных Раздорах. Его стоимость может достигать миллиарда рублей. В самой Москве у Филиппа есть две огромные квартиры: на Земляном Валу — 332 квадрата и в Филипповском переулке — 400 квадратов.

Есть у артиста недвижимость и за рубежом. Он брал квартиру в Латвии в ипотеку за 200 млн рублей, но потом столкнулся с трудностями, когда банк разорился. В Болгарии у Киркорова есть фирма, управляющая недвижимостью. Также певцу должна была достаться квартира покойного отца.

Была у Филиппа и квартира в США, но он от нее впоследствии выгодно избавился. В Штатах у исполнителя осталась вилла площадью 775 квадратов. Она выставлялась на продажу за 8 млн долларов, но покупатель пока не нашелся.

Ранее сообщалось, что Киркоров отказался от наследства умершего отца. Он высказался об этом на поминках.