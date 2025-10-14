«На глазах у всех были слезы»: почему Филипп Киркоров отказался от наследства умершего отца

Адвокат Александр Добровинский объяснил, почему Филипп Киркоров отказался от наследства отца, умершего весной. В беседе с Kp.ru юрист раскрыл, что это была инициатива певца, который считает: главное наследство Бедроса Киркорова – память о нем.

В СМИ появилась информация, что Филипп Киркоров не стремится заявлять права на имущество отца якобы из-за долгов, которые он оставил после себя. Ситуацию вызвался разъяснить Александр Добровинский. По словам адвоката, артист отказался от наследства, поскольку для него важна лишь память о родном человеке, а не материальные блага.

«Это решение Филиппа Киркорова. Это его личная жизнь и его отношение с его обожаемым отцом. На поминках Бедроса, на которых я был, Филипп сказал, на мой взгляд, главное: «Самое главное наследство моего отца — это память о самом светлом и самом благородном человеке, которого я знал в своей жизни. И большего после себя папа оставить не мог». На глазах у всех были слезы», — рассказал Александр Добровинский.

Напомним, Бедрос Киркоров ушел из жизни 18 марта 2025 года в возрасте 92 лет от остановки сердца на фоне острой сердечной недостаточности. Филипп Киркоров не скрывал, что трагедия «выбила из строя», но он нашел в себе силы вернуться к творчеству: «Такова доля артиста, все это мы оставляем за пределами сцены, работаем, потому что народ не должен ни о чем не подозревать».

Ранее шоумен Стас Барецкий раскрыл, что родовой склеп Филиппа Киркорова стоит 3-5 млн рублей.