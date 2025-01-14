«Особенный для нас город»: Ксения Бородина с женихом вновь уехала из Москвы

Российская телеведущая Ксения Бородина и ее жених Николай Сердюков вновь уехали из Москвы. Об этом избранник звезды «Дома-2» сообщил в своем микроблоге.

По словам блогера, они вновь отправились в Санкт-Петербург, который стал для них особенным городом: именно в Северной столице в конце 2024 года Николай сделал Ксении предложение руки и сердца.

«В общем, мы лягушки-путешественницы: только прилетели с Бали и едем в Питер на день рождения подружки. У нас там целая программа, нам там будет весело, думаю. Для нас это город теперь особенный», — поделился Сердюков.

Ксения Бородина вышла замуж за предпринимателя Юрия Будагова в 2008 году. В 2009-м телеведущая подарила избраннику дочь Марусю. Через три года после появления на свет ребенка пара рассталась. В 2015-м Бородина узаконила свои отшения с бизнесменом Курбаном Омаровым. У них родилась дочь Теона. В 2021-м супруги разошлись.

1 августа 2024 года Ксения Бородина опубликовала фотографии со своим новым возлюбленным, однако скрыла его лицо. В соцсетях предположили, что у телеведущей роман с участником шоу «Последний герой» Николаем Сердюковым. Позже Бородина подтвердила отношения с блогером.

В декабре Сердюков сделал телеведущей предложение руки и сердца.

Ранее Ксения Бородина рассказала о проблемах со здоровьем на Бали.