«Особенный день»: после крупной ссоры Муцениеце напомнила Прилучному о важной дате для них

Агата Муцениеце относится к числу тех звезд отечественного шоу-бизнеса, которые с удовольствием делятся эксклюзивными подробностями. В личном блоге актриса ведет активный диалог с подписчиками и рассказывает им многое из своей жизни. На этот раз звезда «Закрытой школы» вышла на связь и сообщила о том, что сегодня для нее «особенный день».

Выяснилось, что 3 марта родилась ее дочка Мия. В честь этого экс-супруга Прилучного написала трогательный пост, в котором рассказала об удивительном поступке своей наследницы.

История произошла тогда, когда девочке было 3 года и вся звездная семья находилась на отдыхе. Гуляя по пляжу, ребенок увидел, как на берег выбросило большую медузу. Пока все стояли и фотографировали ее, Мия пыталась спасти существо.

«Я навсегда запомнила случай, как ты, маленькая девочка, схватила лейку, набрала в море водичку и начала ее поливать, чтобы спасти. В тебе с самых малых лет заложена невероятная эмпатия», — высказалась звездная мама.

Напомним, что несколько лет назад Агата развелась с Павлом Прилучным. Сохранить дружеские отношения экс-супругам не удалось даже ради детей. Совсем недавно у их общего сына Тимофея был день рождения. В честь этого события Муцениеце устроила веселый праздник, на который она позвала Павла вместе с его новой возлюбленной, однако ни он, ни Зепюр не пришли поздравить мальчика.

Ранее мы писали о том, что Агата Муцениеце перенесла операцию на глазах. Актриса вышла на связь и рассказала о своем самочувствии. Подробности читайте в этой статье.