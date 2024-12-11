Клава Кока избавилась от вредных привычек после разрыва с Александром Повериным

Популярная российская певица Клава Кока рассказала об изменениях в своей жизни после расставания с Александром Повериным. Соответствующая публикация появилась в ее Telegram-канале.

Знаменитость призналась, что недавно пообщалась с человеком, который долгое время находился в депрессивном состоянии — они выделили несколько правил, как легче и быстрее вернуться в привычный режим.

Исполнительница подчеркнула, что важно «не давать себе поблажек в плане вредных привычек».

«Не пускаться во все тяжкие. Вот мне сейчас грустно, я выпью, я покурю, я сожру сладкого. Нет, в такие периоды надо наоборот браться за себя и свое здоровье», — поделилась артистка, уточнив, что поставила себе жесткие ограничения.

Клава Кока отметила, что в ее новом образе жизни имеется множество плюсов.

«Я себя прекрасно чувствую и ощущаю. Еще и похудела! Никаких ночных жоров, никаких сладостей. Я в своей лучше форме, и рада видеть себя в зеркале — это поднимает мне настроение», — заявила певица.

Ранее Клава Кока рассказала, что Александр Поверин не принял ее семью.