«Особенная боль»: Маргарита Симоньян едва не расплакалась, говоря о впавшем в кому муже Тигране Кеосаяне

Маргарита Симоньян появилась на ТВ впервые после новости о коме Тиграна Кеосаяна. Журналистка стала ведущей документального проекта «Ч.Т.Д» на НТВ. В эфире программы главный редактор RT высказалась о муже, едва сдерживая слезы.

Супруга Тиграна Кеосаяна, впавшего в кому в декабре 2024 года, заменила его в эфире НТВ, где тот вел программу «Международная пилорама». Маргарита Симоньян призналась, что с нетерпением ждет возвращения мужа, а пока будет вести свой проект, приуроченный к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

«Пока мы его ждем, на пост заступаю я. Пост не может оставаться брошенным. Я буду вести эту программу, пока он не вернется, но это будет совсем другая программа. У меня нет ни такого чувства юмора, ни такого обаяния, ни такой искрометности, как у него», — заявила журналистка.

Первый выпуск программы был посвящен трагической истории актрисы Валентины Серовой, которой восхищался Иосиф Сталин, а Константин Симонов посвятил ей свое стихотворение «Жди меня». Маргарита Симоньян процитировала произведение поэта, едва сдерживая слезы. По словам главного редактора RT, эти строки особенно отозвались у нее в душе.

«Этот выпуск о стихах, которые сейчас отзываются во мне особенной болью», — поделилась Маргарита Симоньян.

Напомним, последний выпуск передачи «Международная пилорама» с Тиграном Кеосаяном вышел 21 декабря 2024 года. Позднее стало известно, что в конце того же месяца 59-летний артист пережил клиническую смерть и в настоящее время находится в коме. Известно, что проблемы с сердцем у телеведущего уже давно, в 2008 и 2010 годах он перенес два инфаркта. После новости о коме актера Маргарита Симоньян перестала появляться на ТВ и лишь изредка рассказывает о состоянии мужа.

Ранее сообщалось о том, что телеведущая Ксения Собчак поддержала Маргариту Симоньян после новости о коме Тиграна Кеосаяна.