Основатель российского фестиваля рассказал, будет ли Алла Пугачева выступать на «Ночи музыки»

Основатель и директор популярного музыкального фестиваля Евгений Горенбург рассказал, почему не позовет Аллу Пугачеву спеть на «Ночи музыки» в Екатеринбурге. Он заявил, что это может быть возможно, но только при других обстоятельствах.

Мужчина выступил на пресс-конференции и пообщался с журналистами на тему предстоящего фестиваля Ural Music Night. В разговоре с представителями прессы он заявил, что выступление исполнительницы хита «Миллион алых роз» не состоится и порассуждал по этому поводу.

«Я ни в одном интервью Аллы Пугачевой не видел, чтобы она говорила, что хочет выступить на нашем фестивале. К ее творчеству я отношусь с большим уважением. Очень люблю ее песни. И я бы с удовольствием спел с ней на одной сцене, но в другое время, при других обстоятельствах», – цитирует Горенбурга Kp.ru.

Фестиваль «Уральская ночь музыки» в этом году пройдет в Екатеринбурге в десятый раз. На 110 площадках выступят более 300 музыкантов. Среди них: Антон Беляев, CREAM SODA, лидер группы «Смысловые Галлюцинации» Сергей Бобунец и Олег Митяев.

Кроме того, ожидаются выступления участника золотого состава группы «Ласковый Май» Сергей Серков и ВИА «Синяя Птица».

Ранее мы писали о том, что певец Филипп Киркоров получил куклу в виде Аллы Пугачевой. Он радостно фотографировался на ее фоне и демонстрировал ее в соцсетях.