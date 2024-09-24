«Без жести будет неинтересен»: Горбашов привел неизвестные факты о группе «Мираж», которые должны войти в фильм

Лидер группы «Мираж» Алексей Горбашов привел факты о группе, которые могли бы войти в фильм о коллективе. Эксклюзивный комментарий музыканта публикует сайт «Страсти».

Мы поинтересовались, какие, по мнению музыканта, события и факты, связанные с коллективом, обязательно должны войти в фильм.

«В домашних условиях, правда, с профессиональным оборудованием были записаны первые два альбома группы "Мираж". И эти песни сразу же зазвучали из каждого утюга. Я думаю, это важная деталь для фильма. Наверное, надо рассказать о концерте, на который мы собрали всех участников группы. Он состоялся 1 декабря 2004 года в "Олимпийском". Но почти сразу после этого все опять рассорились благодаря усилиям Натальи Гулькиной и Маргариты Суханкиной. Идея организовать этот концерт пришла нам с Екатериной, когда мы после 10-летнего перерыва встретились на гастролях в Германии с Татьяной Овсиенко. Андрей Литягин, создатель и продюсер коллектива, подержал эту идею, и всё в результате состоялось.

Думаю, без жести фильм будет неинтересен для кинокомпании. Ещё можно рассказать о том, как у Литягина пытались отжать "Мираж". Представители театра одной известной певицы пригласили его на стрелку! Все тогда закончилось бандитскими разборками. И это была не редкость для того времени...», - отметил Горбашов.

Он добавил, что в сериале о группе его мог бы сыграть актер Никита Кологривый.

«Сейчас много молодых талантливых актёров, есть из кого выбирать. Меня мог бы сыграть, например, Никита Кологривый. Я в молодости был такой же дерзкий и несносный. А Екатерину (Екатерину Болдышеву – вокалистку группы «Мираж», прим. «Страсти») - Ирина Темичева. Она и актриса, и певица, значит, точно знает, с какой стороны держаться за микрофон и как себя вести на сцене», - сказал Горбашов.

Музыкант заявил, что не против, если о группе снимут «честный» фильм.

«Пока идея всех фильмов о "Мираже" сводится к одному: все солистки пели под одну и ту же фонограмму. Все поклонники группы знают, что это обычный пиар, на котором одна из бывших участниц себе сделала имя. В Сети есть видео, на котором Наталья Ветлицкая поёт попурри из песен "Миража" своим голосом. А уж то, что Екатерина Болдышева с момента своего прихода в группу (1991 г.) исполняет песни исключительно живьём, ни у кого нет никаких сомнений», - поделился мнением Горбашов.

Он с сожалением отметил, что создателей фильма, скорее всего, будут интересовать скандалы, которыми изобилует история группы. «А обо всем остальном, может быть, расскажут вскользь», - предположил Горбашов.