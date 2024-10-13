Основатель группы «Фактор-2» пытается выгнать из России бывшего коллегу. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Один из основателей группы «Фактор-2» Илья Подстрелов возмущен выступлениями музыканта и бывшего коллеги Владимира Панченко. В 1999 году они вместе основали коллектив «Фактор-2», однако уже в 2012 году из-за разногласий группа распалась.

Как сообщают журналисты, до 2014 года между музыкантами действовал договор, согласно которому они могли исполнять все песни группы на равных правах. После окончания договора, права на хиты «Фактора-2» переходили Илье Подстрелову.

Впрочем, это не помешало выступать с теми же песнями Владимиру Панченко, который родился в Казахстане. Теперь Подстрелов требует запретить бывшему коллеге выступать с хитами группы в России. Он также заявил, что музыкант зарабатывает деньги находясь в статусе обычного туриста.

В досудебной претензии Подстрелов таже просит возместить ему компенсацию за отыгранные Панченко концерты.

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