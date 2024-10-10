Суд снял арест со счетов находящейся в СИЗО Елены Блиновской для оплаты миллиардного долга

Суд снял арест со счетов блогера Елены Блиновской, чтобы она могла оплатить долги перед налоговой службой.

Как пишет Life.ru со ссылкой на Telegram-канал Shot, в настоящее время разблокированы счета в нескольких банках на сумму около 97 миллионов рублей. В ближайшее время все средства будут направлены в счёт погашения задолженности, однако они все равно покроют лишь малую часть.

Все дело в том, что ежедневно ей начисляют около 500 тысяч рублей пеней.

На данный момент «королева марафонов» должна выплатить 1 миллиард 155 миллионов 117 тысяч 780 рублей 90 копеек.

Кроме того, стало известно, что суд отказался рассматривать кассационную жалобу адвокатов Блиновской, в которой утверждалось, что сотрудники Федеральной налоговой службы (ФНС) неверно посчитали общую сумму задолженности.

Напомним, Елена Блиновская была задержана в апреле 2023 года при попытке пересечь российско-белорусскую границу. До января 2024 года она находилась под домашним арестом, однако из-за нарушения режима была переведена в СИЗО.

Ранее Блиновская продала трехкомнатную квартиру в центре Москвы за 90 миллионов рублей. Все средства также пошли на оплату долгов.