Основатель группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов заявил об уважении к Бузовой. Об этом сообщает RTVI.

Рок-музыкант Вадим Самойлов высказался о своем отношении к Ольге Бузовой. Основатель «Агаты Кристи» похвалил певицу за ее упорство и трудолюбие.

«У нее есть, чему поучиться — такой пробивной способности. Это атрибут сегодняшнего времени, времени навыков. Я ее уважаю за ее личные качества бойцовские. Это да, не поспоришь», - заявил музыкант.

Напомним, некоторые знаменитости критикуют Ольгу Бузову, которая помимо пения занялась еще и актерской деятельностью. Например, актер Александр Лазарев-младший называл провокацией приглашение певицы сыграть роль во МХАТ им. Горького.

Ранее мы писали о том, что Ольга Бузова рассказала о лишнем весе после подозрений в беременности.