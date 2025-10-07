Основала компанию еще 6 лет назад: куда вкладывает деньги бывшая жена миллиардера Романа Абрамовича

Бывшая жена Романа Абрамовича Дарья Жукова, у которой с миллиардером двое общих детей, активно занимается строительным бизнесом. Она презентовала свою компанию на конференции The Art og Infleunce в Нью-Йорке, передает StarHit.

Жукова занимается тем, чтобы органично объединить жилье, искусство и общественные пространства. Она создает проекты домов, в которых, помимо жилых помещений, есть галереи, художественные мастерские и выставочные залы.

44-летняя бывшая жена миллиардера основала компанию еще 6 лет назад. Пока что проекты Дарьи можно увидеть только в Соединенных Штатах. Бизнесвумен продолжает привлекать инвестиции и намерена в будущем возвести свои объекты в Портленде, Остине и Денвере.

Жукова совмещает рабочую деятельность в Штатах с посещением светских мероприятий и занятием искусством. В мае этого года, после рождения пятого ребенка, она появилась на красной дорожке Met Gala.