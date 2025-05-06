Бывшая жена Абрамовича после рождения пятого ребенка появилась на красной дорожке Met Gala

Экс-супруга российского миллиардера Романа Абрамовича Дарья Жукова, в декабре 2024 года родившая пятого ребенка, посетила престижное мероприятие в Нью-Йорке. Она вышла на красную дорожку бала Института костюма Met Gala.

43-летняя основатель музея современного искусства «Гараж» в Москве выбрала для выхода в свет длинное платье бордового цвета, сшитое известным мировым брендом. Наряд, состоящий из пиджака с пышным воротником, украшенным многочисленными брошками в виде цветов, и узкой юбки в пол, подчеркнул стройную фигуру молодой мамы. Талию она подчеркнула тонким черным ремнем, а также дополнила образ маленькой черной сумкой-кошельком и туфлями-лодочками на высоком каблуке.

При этом дресс-кодом бала был Tailored for You или «Сшито для вас». Многие знаменитости пренебрегли условием вечеринки и предпочли эпатажные костюмы для выхода на красную дорожку, сообщает Vogue.

Напомним, в 2019 году бывшая жена Романа Абрамовича Дарья Жукова вышла замуж за наследника греческой судостроительной империи Ставроса Ниархоса III.