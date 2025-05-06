НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 06 мая 2025, 11:34
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Бывшая жена Абрамовича после рождения пятого ребенка появилась на красной дорожке Met Gala

Бывшая жена Абрамовича Даша Жукова появилась на балу Met Gala в Нью-Йорке.
Бывшая жена Абрамовича после рождения пятого ребенка появилась на красной дорожке Met Gala

© AP/East News

Экс-супруга российского миллиардера Романа Абрамовича Дарья Жукова, в декабре 2024 года родившая пятого ребенка, посетила престижное мероприятие в Нью-Йорке. Она вышла на красную дорожку бала Института костюма Met Gala.

43-летняя основатель музея современного искусства «Гараж» в Москве выбрала для выхода в свет длинное платье бордового цвета, сшитое известным мировым брендом. Наряд, состоящий из пиджака с пышным воротником, украшенным многочисленными брошками в виде цветов, и узкой юбки в пол, подчеркнул стройную фигуру молодой мамы. Талию она подчеркнула тонким черным ремнем, а также дополнила образ маленькой черной сумкой-кошельком и туфлями-лодочками на высоком каблуке.

При этом дресс-кодом бала был Tailored for You или «Сшито для вас». Многие знаменитости пренебрегли условием вечеринки и предпочли эпатажные костюмы для выхода на красную дорожку, сообщает Vogue.

Напомним, в 2019 году бывшая жена Романа Абрамовича Дарья Жукова вышла замуж за наследника греческой судостроительной империи Ставроса Ниархоса III.

Бывшая жена Абрамовича после рождения пятого ребенка появилась на красной дорожке Met Gala

© DIA DIPASUPIL/Getty AFP/East News

Ранее сообщалось, что 37-летняя певица Рианна перестала скрывать третью беременность на Met Gala. Певица опоздала на красную дорожку и вышла к прессе без избранника. Для светского мероприятия знаменитость выбрала укороченный пиджак, корсет и юбку с разрезом.