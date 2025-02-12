Екатерина Стриженова вспомнила, что сказал ей свекор перед смертью

Телеведущая Екатерина Стриженова вспомнила, что сказал ей свекор Олег Стриженов перед смертью. Она призналась, что артист впервые за 40 лет сказал, что гордится ею. Об этом сообщает «Жизнь».

12 февраля на Троекуровском кладбище похоронили любимого многими актера Олега Стриженова. Екатерина приехала на прощание из Санкт-Петербурга, где у нее должен был состояться спектакль. Женщина поделилась воспоминаниями о звезде и озвучила его признание перед смертью.

«Он (Стриженов. — Прим. ред.) сказал, что гордится тем, что я делаю. Он такую поднял планку для всех нас, мы все время старались соответствовать. Олег Александрович ушел окруженный любовью семьи и любовью зрителей», – рассказала телеведущая.

Екатерина отметила, что свекор знал о самых последних событиях в жизни семьи и находил время на общение с каждым из родственников. Она подчеркнула, что после него остались его картины, которые теперь они будут пересматривать со слезами на глазах.

Напомним, что артист ушел из жизни 9 февраля 2025 года. Ему было 95 лет.

Ранее мы писали о том, что актера Олега Стриженова похоронили рядом с могилой Анастасии Заворотнюк.