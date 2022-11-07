«Эгоистка! Совсем детей забросила»: Регина Тодоренко ответила на обвинения поклонников

Если посмотреть на жизнь Регины Тодоренко, то начинает казаться, что девушка открыла 25-й час в сутках: телеведущей удаётся совмещать и съёмки в многочисленных проектах, и уход за маленькими детьми. Тем не менее есть и та сторона общественности, которая упрекает звезду в том, что она совсем забыла о своих сыновьях в погоне за карьерой. У смекалистой Регины нашёлся ответ для всех негодующих.

В своей социальной сети Тодоренко поделилась видео, на котором показана тренировка к новому выпуску «Ледникового периода». На фрагменте заметно, что девушка получила очередную травму и испытывает неприятные ощущения. Преодолевая боль, Регина прямо в коньках отправилась в гримерную, где её ждала няня с младшим сыном. Телеведущая взяла ребёнка на руки, покормила грудью, а затем вновь отправилась на лёд.

Подобный поступок вызвал одобрение со стороны звездных коллег. «Супермама и суперженщина», – восторженно отреагировала актриса Дарья Мороз.

ФОТО: Tarakanov Vadim/East News