Ослабленная болезнью Алла Пугачева перестала выходить из дома и поручила детей мужу

74-летняя Алла Пугачева уже довольно долгое время беспокоит фанатов состоянием своего здоровья. Ходят слухи, что Примадонна совсем плоха, и даже израильские врачи не могут до конца справиться с ее недугами. А после ее последнего выхода в свет домыслов стало вдвое больше, так как на концерте Макаревича*(Признан иноагентом на территории РФ) она еле передвигалась и была мертвенно-бледной.

Сама Алла Борисовна проблемы со здоровьем отрицает, а, чтобы фанаты не говорили о ее плохом внешнем виде, она тщательно фотошопит все фото в личном блоге. Однако это не помогает. Именно поэтому певица, судя по всему, решила выбрать другую тактику и перестала в принципе выходить из дома. Она совсем не появляется в публичном пространстве, а о жизни ее семьи теперь можно узнать только из социальных сетей Максима Галкина*(Признан иноагентом на территории РФ), недавно вернувшегося с гастролей.

Оставив на время работу, шоумен сейчас все свободное время проводит вместе с детьми, о чем и рассказывает поклонникам. Вот только практически все их прогулки проходят втроем. Пугачева же остается дома. Пользователи Сети считают – артистке уже не до любования пляжами, так как ее состояние оставляет желать лучшего. Вот и недавно Галкину* пришлось вновь взять на себя заботу о Гарри и Лизе. Они вместе прошлись по побережью и позанимались на уличных тренажерах.

К слову, в последнее время юморист стал испытывать большие трудности с проведением концертов за границей. Билеты на его шоу совсем перестали покупать, и это может быть связано с огромным количеством его антироссийских высказываний. Теперь, чтобы вернуть аудиторию, комик стал пытаться удалять все ролики со своих выступлений в Сети, но пока это не сильно ему помогает.