Ослабевшего Баскова гонят с ТВ из-за мерзкой выходки

Николай Басков в прошлом году пережил операцию и сейчас восстанавливает свое здоровье. Несмотря на это, ослабевший певец рвется на сцену. Звезда появился в шоу «Ну-ка, все вместе!» в качестве ведущего.

Публика, ранее переживающая за состояние «натурального блондина, теперь не стесняется в гневных высказываниях. Дело в том, что их не устраивается мерзкое поведение Баскова.

Согласно мнению интернет-пользователей, гримасы Баскова в эфире начали надоедать, а шутки вовсе не являются смешными.

Ранее мы писали, что раскрыты тайные подробности из личной жизни любвеобильного Баскова.