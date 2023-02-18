14:47, 18 февраля 2023
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Ослабевшего Баскова гонят с ТВ из-за мерзкой выходки
Николай Басков попал в скандал из-за мерзкой выходки и рискует покинуть место на ТВ.
Фото: Starface
Николай Басков в прошлом году пережил операцию и сейчас восстанавливает свое здоровье. Несмотря на это, ослабевший певец рвется на сцену. Звезда появился в шоу «Ну-ка, все вместе!» в качестве ведущего.
Публика, ранее переживающая за состояние «натурального блондина, теперь не стесняется в гневных высказываниях. Дело в том, что их не устраивается мерзкое поведение Баскова.
Согласно мнению интернет-пользователей, гримасы Баскова в эфире начали надоедать, а шутки вовсе не являются смешными.
Ранее мы писали, что раскрыты тайные подробности из личной жизни любвеобильного Баскова.
Источник фото:Starface
Источник:Экспресс газета
Автор:Галина СьюТеги: