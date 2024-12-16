«Оскорблять за фамилию — это полный бред»: 13-летняя дочь Филиппа Киркорова стала жертвой травли в Сети

Дочь Филиппа Киркорова Алла-Виктория, которая часто сталкивается с критикой, снова пожаловалась на травлю в Сети. 13-летняя девочка вышла на связь в личном блоге и заявила, что ее оскорбляют за фамилию.

Недавно дочь певца приняла участие в челлендже «Скажи свое непопулярное мнение и беги», распространившемся по Сети. Алла-Виктория опубликовала видео, в котором в очередной раз намекнула на издевательства в свой адрес.

«Оскорблять за фамилию — это полный бред, буллинг — это не смешно», — заявила дочь Филиппа Киркорова.

Сам артист ранее уже признавался, что его детям уже приходилось сталкиваться с нападками со стороны сверстников, когда они учились в элитной школе в Дубае. По словам Филиппа Киркорова, одним из поводов для травли дочери и сына послужила его репутация и пластические операции. В результате певец забрал Аллу-Викторию и Мартина в Москву и перевел их в новое учебное заведение.

В отличие от 12-летнего брата, Алла-Виктория предпочитает не отмалчиваться в ответ на унижения и критику в Сети. Дочь Филиппа Киркорова рассказывала, что ее травили за внешность, а теперь коснулись фамилии. Интернет-пользователи считают, что причиной издевательств над девочкой стала популярность ее отца, а наличие денег у звездной семьи не является гарантией счастья.

«Девочка много жалуется, видимо, у нее какие-то проблемы», «Если детям покупают дорогие тряпки не значит, что они счастливы», — пишут в Сети.

Ранее сообщалось о том, что дочь Филиппа Киркорова рассказала, как ее назвали «толстой» и «некрасивой» в Сети.