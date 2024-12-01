НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 01 декабря 2024, 13:20
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Называют толстой и некрасивой: дочь Филиппа Киркорова столкнулась с травлей

13-летняя дочь Филиппа Киркорова рассказала, что ее назвали толстой и некрасивой.
Называют толстой и некрасивой: дочь Филиппа Киркорова столкнулась с травлей

© Starface.ru

Дочь певца Филиппа Киркорова в свои 13 лет уже активно ведет свой блог. 13-летняя Алла-Виктория впервые столкнулась с хейтом и оскорблениями в соцсети.

Девочка поделилась переживаниями с подписчиками и призналась, что ее травмировали слова незнакомых людей.

«Почему меня все называют толстой и некрасивой? Обидно как-то», - разоткровенничалась Алла-Виктория.

Поклонники дочери Киркорова решили поддержать ребенка и заверили, что она настоящая красотка.

«Вообще пушка, ракета», - подбодрили подростка комментаторы.

Ранее пользователи Сети отметили, что Алла-Виктория сильно изменилась за лето — она выросла и уже достает знаменитому отцу до плеча при том, что рост Филиппа составляет около двух метров.

Источник фото:Starface.ru
Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Автор:Анна Воробьева
Теги:
Филипп Киркоров
Алла-Виктория Киркорова
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