Оскорбляла ее мужчин и тайно продала квартиру: Анастасия Волочкова рассказала о конфликте с матерью

Балерина Анастасия Волочкова рассказала о многолетнем конфликте с матерью. В беседе с Юлией Ягафаровой в YouTube-шоу «PROжизнь» артистка заявила, что Тамара Антонова не только вмешивалась в ее личные дела, но и тайно продала недвижимость дочери и стала жить на «отнятые у нее деньги».

По словам знаменитости, мать всегда относилась к ней не как к дочери, а как к «бизнес-проекту». Анастасия Волочкова утверждает, что в какой-то момент Тамара Антонова стала жить ее жизнью и хотела быть ее продюсером, чтобы заниматься ее проектами. Сначала балерина доверяла матери, но после одного разговора поняла, что та заинтересована в том, чтобы получать заработанные дочерью деньги.

«Когда мама, вдруг, уже увидев, что у меня концертная деятельность пошла, она посадила меня за стол переговоров и спросила: „А сколько ты денег будешь платить мне пожизненно за каждое свое выступление?“. <…> Я была в шоке, честно говоря, учитывая, что большинство моих выступлений были благотворительными…» — поделилась Анастасия Волочкова.

Артистка балета заявила, что мать также называла всех ее мужчин «моральными уродами», при этом брала у них деньги и жила за их счет. Когда один из поклонников подарил Анастасии Волочковой несколько квартир, Тамара Антонова уговорила дочь оформить одну из них на себя. Речь идет о студии в Санкт-Петербурге рядом с Мариинским театром площадью 200 квадратных метров, которую, как утверждает танцовщица, мать тайно продала за ее спиной.

«А спустя годы, когда я разошлась с ним и оказалась в тяжелой моральной и материальной ситуации с дочерью на руках, я решила продать эту студию… Прихожу к маме с этим вопросом, а она с улыбочкой мне говорит: „А этой студии уже нет! Я ее продала!“ Я поверить в это не могла… Родная мать… Именно после этого я сказала маме: „Пока, неудачница. Живи теперь на эти отнятые у меня деньги“», — рассказала балерина.

Ранее сообщалось о том, что Анастасия Волочкова рассказала, как мать разрушила ее отношения с миллиардером Сулейманом Керимовым.