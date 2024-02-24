Интриги и контроль над личной жизнью: Волочкова рассказала, как мать помешала ее семейному счастью с Керимовым

Балерина Анастасия Волочкова состояла в отношениях с миллиардером Сулейманом Керимовым. Однако впоследствии пара распалась. Теперь знаменитость назвала того, по чьей вине создать семью с бизнесменом у нее не получилось.

Волочкова поделилась личной историей в VK-шоу «Психореалити». По словам Анастасии, любовные отношения с Керимовым постоянно контролировались со стороны ее матери. Родительские интриги в итоге и привели к тому, что отношения развалились.

«Она лила ему в уши такое про меня! А мне про него! Из женской ревности? Конечно!» — поведала Волочкова.

Похожая ситуация произошла и с другим избранником — олигархом Игорем Вдовиным. Там такого же рода вмешательство стоило балерине семейного счастья.

Ранее Волочкова призналась, что страдает по мужчине, с которым никогда не будет вместе. В жизни балерины был мужчина по имени Бахтияр, который сумел оставить на ее сердце шрам.