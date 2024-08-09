«Оскорбление зрителя»: вокалист «На-На» Жеребкин нашел управу на пьяных артистов

После скандального выступления певицы Глюкозы в Красноярске в Госдуме предложили проверять артистов на употребление алкоголя и запрещенных веществ перед выходом на сцену. Вокалист группы «На-На» Вячеслав Жеребкин призвал зрителей жаловаться на звезд, находящихся под градусом.

По словам Жеребкина, специальные ограничения не помогут контролировать артистов. Зритель должен иметь право обратиться с жалобой на ненадлежащее оказание услуг в соответствующие инстанции.

«Если человек выходит на сцену в неадекватном состоянии — это оскорбление зрителя», — цитирует исполнителя Абзац.

Певец считает, что артисты должны следить и за своим состоянием, и за контентом, который несут в массы. Вокалист коллектива высказался против мата в текстах. Как пояснил Жеребкин, авторы, в текстах которых нарушается законодательство страны, должны быть оштрафованы.

Напомним, что Глюкоза объяснила свое неадекватное поведение на концерте приемом антидепрессантов, которые выписал ей специалист против борьбы с паническими атаками, появившимися после смерти бабушки. Но в это заявление мало кто поверил, артистку все равно подозревают в употреблении запрещенных веществ.

Ранее продюсер Иосиф Пригожин предложил лишать профессии артистов, выступающих пьяными.