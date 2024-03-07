«Оскорбление лица не является допустимым поводом для этого»: адвокат о присвоении Пугачевой статуса иноагента

Певица Алла Пугачева записала скандальное видеообращение к Стасу Михайлову, в котором оскорбила последнего и заявила, что «нормальные люди не будут возвращаться в Россию». Выпад звезды спровоцировал скандал в Сети. Пошли разговоры, что за подобного рода реплики Примадонну могут внести в реестр иноагентов. Однако адвокат Андрей Алешкин заявил Ura.ru, что никакого повода для этого на самом деле нет.

По словам эксперта, Алла Борисовна ни коим образом не высказывала своего отношения к политике, проводимой государством. Она обращалась к конкретному человеку, в данном случае к Михайлову. Поэтому здесь имеет место разве что иск о защите чести и достоинства.

«Она высказалась по отношению к определенному человеку. Поэтому ей ничего не грозит. Даже оскорбление физического лица не является допустимым поводом для этого. Если артист посчитает, что его оскорбили, он может подать в суд и защитить свое достоинство, взыскать компенсацию», — резюмировал адвокат.

Ранее психолог Вероника Степанова заявила, что Алла Пугачева страдает реактивной депрессией. По ее словам, певицу необходимо срочно госпитализировать.